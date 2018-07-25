Москва, 25 июля, 2018, 20:32 — ИА Регнум. На боевое дежурство поставлен территориальный центр управления 45-й армии ВВС и ПВО, контролирующий воздушное пространство Арктики, сообщает 25 июля пресс-служба Северного флота.

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Ранее этот центр функционировал в опытном режиме.

Сообщается, что с этого момента центр управления 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота полноценно контролирует воздушное пространство в арктической зоне и охраняет рубежи РФ в границах ответственности Северного флота.

Напомним, задачей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота является воздушный контроль в Арктике силами радиотехнических войск и модернизированных комплексов С-300, дислоцированных на Новосибирских островах, Новой Земле, Земле Франца-Иосифа и на архипелаге Северная Земля.

«В числе задач, возложенных на территориальный центр управления армии ВВС и ПВО, — контроль воздушного пространства в арктической зоне, а также охрана государственной границы РФ в воздушном пространстве в границах ответственности Северного флота», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль над морским и воздушным пространством Арктики является неотъемлемой частью национальных интересов России.