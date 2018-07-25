Варшава, 25 июля, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Сенат Польши на заседании 25 июля отклонил проект постановления президента о проведении в стране референдума по вопросу внесения поправок в конституцию, передаёт PAP.

Senat.gov.pl Сенат Польши

Как сообщается, против инициативы выступили 30 членов верхней палаты парламента, 10 голосовали «за» и ещё 52 сенатора воздержались.

Как передавало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда в мае предложил внести изменения в основной закон страны, которые предусматривают, в числе прочего, повышение роли президента в системе госуправления.

Референдум по данному вопросу предлагалось провести в ноябре 2018 года, когда в Польше будет праздноваться столетие независимости.