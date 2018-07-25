Нью-Йорк, США, 25 июля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о сокращении программ помощи из-за недостатка финансирования, 25 июля передает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

Согласно заявлению БАПОР, сокращение прежде всего коснется рабочих мест, предоставляемых агентством жителям Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Ожидается сокращение не менее чем на 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после решения президента США Дональда Трампа сократить программы помощи Палестине ООН не смогла найти достаточного количества средств для БАПОР. В настоящий момент дефицит средств составляет $217 млн.

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