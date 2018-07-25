Йоханнесбург, ЮАР, 25 июля, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал мировое сообщество отказаться от торговых войн. Об этом глава Китая заявил сегодня, 25 июля, в ходе церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя. Те, кто идёт по этому пути, нанесут вред сами себе», — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, что вновь о торговых войнах в мире заговорили после того, как президентом США стал республиканец Дональд Трамп.

Придя к власти, Трамп решил во что бы то ни стало добиться возврата американского капитала из Китая обратно в США. Для этого он решил ввести пошлины на ряд товаров, которые производятся в Китае. Пекин ответил своими пошлинами на товары из США.

Затем Трамп объявил о введении пошлин на сталь и алюминий, которые произведены за пределами США. Это привело к торговой войне США против Евросоюза, Канады, Мексики и ряда стран Латинской Америки.