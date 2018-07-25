Екатеринбург, 25 июля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Прокуратура предлагает чиновникам создавать в муниципалитетах альтернативные источники питьевого водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловской прокуратуре.

Фонтан с пьющим мальчиком

Это позволит не допустить ситуаций, подобных ЧП в Североуральске, когда из-за аварии на водозаборе целый город больше недели оставался без питьевой водопроводной воды. Такая мера — не единственная в подготовленном прокуратурой перечне. Письмо с рекомендациями доведут до свердловских чиновников.

Напомним, днём 16 июля в русле реки Калья недалеко от Североуральска возник провал. Его устранили 19 июля. А затем вплоть до 24-го приводили в соответствие водопроводную воду. Пить её было нельзя.

Всё это время гражданам раздавали привозную воду: в бутылках и из цистерн. Причём в первое время этот процесс оказался не организован. Поставки воды наладили лишь позднее.