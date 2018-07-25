Астана, 25 июля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2018 года пенсионные накопления вкладчиков Казахстана составили 8,44 трлн тенге ($24,38 млрд), что на 8,5% больше, чем 1 января 2018 года, сообщает 25 июля издание Zakon. kz со ссылкой на Национальный банк республики.

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Чистый доход от инвестирования пенсионных активов за полгода увеличился на 356,4 млрд тенге ($1,03 млрд) и составил 3,13 трлн тенге ($9,04 млрд). Общая сумма пенсионных выплат за отчетный период составила 100,9 млрд тенге ($315 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая объем пенсионных накоплений граждан Казахстана составил 8,1 трлн тенге ($23,4 млрд), что на 17,5% больше, чем 1 мая 2017 года.