Томбукту , Мали, 25 июля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Акция протеста в городе Томбукту в Мали закончилась погромами со стрельбой, 25 июля передает агентство Reuters.

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Поводом для протеста и последовавшего насилия стали предстоящие президентские выборы, безальтернативным кандидатом на которых является действующий глава государства Ибрагим Бубакар Кейта.

Выборы в Мали 29 июля будут проходить в тяжелой обстановке — в африканской стране много лет не прекращается гражданская война между правительственными войсками, различными племенными группировками и исламистами.

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