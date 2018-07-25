Белгород, 25 июля, 2018, 18:44 — ИА Регнум. В Белгородской областной думе создали рабочую группу для выработки предложений к федеральному законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Как сообщила пресс-служба облдумы, это вопрос обсудили на рабочем совещании под председательством спикера Василия Потрясаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

В областную думу поступил проект изменений в отдельные законодательные акты по вопросам выплаты пенсий, и до 24 сентября в Госдуме ждут предложений от регионов по его совершенствованию.

«С принятием этого закона в первом чтении, как и ожидалось, наступает масштабное его обсуждение, в результате которого должны быть приняты предложения по доработке законопроекта. Мы в принципе об этом говорили и на заседании Думы, это ожидаемый шаг работы с законопроектом. Наша задача — объединить всех участников, как физических лиц, так и трудовые коллективы, общественные организации, объединить все усилия по выработке своих предложений к законопроекту. Мы свою позицию должны высказать и защищать её на площадках, которые будут организованы для обсуждения предложений», — заявил Потрясаев.

К этой работе будут привлечены депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Белгородской области. За сбор предложений по «горячей линии» будет отвечать региональная Общественная палата. Ведётся и систематизация предложений депутатов, высказанных во время июньского заседания думы.

Рабочая группа, которую возглавит первый вице-спикер облдумы Александр Скляров, по поручению Василия Потрясаева до конца недели подготовит «дорожную карту» по организации сбора и рассмотрения всех поступающих предложений. Предполагается, что отчитываться о проведенной работе рабочая группа будет каждую неделю. Итогом её деятельности должны стать конкретные предложения в законопроект, которые затем будут обсуждены на заседании комитета облдумы по здравоохранению и социальной политике. Итоговое решение будет направлено в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов до 20 сентября.