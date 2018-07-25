Москва, 25 июля, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Система страхования вкладов стабилизирует российский банковский сектор, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом он заявил 25 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя принятый 24 июля Госдумой РФ закон о распространении механизма страхования средств на банковские счета малого бизнеса и микропредприятий.

(сс) PROMarco Verch Свинья-копилка

«Когда вводится услуга по страхованию вкладов, это избавляет клиента от необходимости тщательного анализа банка, в котором он держит деньги, — пояснил Хромов. — Это допустимо для вкладчика-физического лица как элемент социальной защиты, но уже излишняя мера для бизнеса, пусть и небольшого. Бизнес, хоть и маленький, должен более ответственно проводить свою политику, подходить к выбору своих финансовых возможностей, потому что всё застраховать невозможно».

При этом экономист подчеркнул, что закон о страховании вкладов малого и микробизнеса полезен для экономической ситуации России.

«Система страхования вкладов оказывает стабилизирующее влияние на банковский сектор, — объяснил Хромов. — Её наличие снижает вероятность массовых «набегов вкладчиков», как это было, например, в 2004 г. Люди знают, что они свои деньги в любом случае получат. В результате банкам проще проходить кризисные периоды, поскольку их ресурсная база более стабильная. Однако существующая система страхования оказывается весьма дорогой в ситуациях, когда происходят массовые отзывы банковских лицензий, вроде тех, что мы наблюдали в 2014—2017 гг.».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибыль российских банков за первое полугодие 2018 года сократилась почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Пресс-служба Центробанка РФ отметила, что на финансовый результат банковского сектора сильно повлияли показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. Экс-зампред Центрального банка РФ Константин Корищенко в комментарии для ИА REGNUM отметил, что в будущем возможно уменьшение выгодных предложений в российских банках.