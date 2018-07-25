Москва, 25 июля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Шляков задержан 25 июля по подозрению в мошенничестве, передаёт «Россия 24».

Валентин Илюшин ИА REGNUM МЧС

Как сообщается, Шляков был задержан после обысков, проведённых в его доме в подмосковном посёлке Медвежьи Озёра.

Бывший замминистра подозревается в причастности к нарушениям при строительстве и закупках оборудования для нужд МЧС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество».

Напомним, Сергея Шляков занимал должность первого замглавы МЧС России с 2013 по 2015 годы. Ранее он работал заместителем главы МЧС, а также руководил Академией гражданской защиты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня по подозрению во взяточничестве были задержаны высокопоставленные сотрудники управления МЧС по Орловской области.

Также сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом сменил двух заместителей главы МЧС России.