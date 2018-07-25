Афины , 25 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Группа судмедэкспертов, следователей и стоматологов приступила к опознанию тел погибших в огне лесных пожаров в Греции, 25 июля передает агентство Reuters.

Леонид Соломаткин. Пожар в деревне. Сцена у парома (Пожар на Волге). 1877

«Началась работа по выявлению жертв лесных пожаров. Большинство тел полностью обуглено», — сообщил журналистам глава Греческого общества судебной медицины Григорис Леон.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары, начавшиеся в районах Кинета и Пентели, добрались до предместий Афин и побережья, в результате чего огнем оказались охвачены сотни домов. По последним данным, жертвами пожара стали 80 человек, ещё 40 человек считаются пропавшими без вести.

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