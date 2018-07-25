Кортина д’Ампеццо, Италия, 25 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий, обвинённый в России в получении взятки и находившийся в международном розыске, задержан в Италии, сообщает ansa.it.

Полиция Италии

Итальянская полиция арестовала экс-сенатора в городе Кортина д’Ампеццо.

Адвокат Мауро Анетрини сообщил изданию, что Кривицкий регулярно ездил в Италию, «где, как он считал, он был в безопасности от политических преследований».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские правоохранительные органы считают Кривицкого причастным к громкому «дорожному делу» о хищениях бюджетных средств на ремонт дорог в Новгородской области. По этому делу осуждён бывший первый заместитель губернатора Новгородской области Арнольд Шалмуев. 30 января 2017 года в отношении Дмитрия Кривицкого было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки — по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Речь идёт о сумме в 17 млн рублей.

В марте 2017 года Кривицкий был объявлен в международный розыск, а 3 марта 2017 года арестован судом заочно.

Напомним, Дмитрий Кривицкий был сенатором от Новгородской области в Совете Федерации РФ с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года.