Ростов-на-Дону, 25 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области проконтролирует расследование уголовного дела по факту гибели рабочих на шахте «Алмазная». Трагедия произошла 24 июня при демонтаже одного из зданий, передаёт ИА REGNUM.

Gukovo.ru В шахте

«По поручению прокурора области организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства о банкротстве при реализации имущества шахты конкурсным управляющим, а также техники безопасности при проведении работ по демонтажу обрушившегося здания», — говорится в сообщении.

Напомним, при демонтаже здания бывшего дробильно-сортировочного отделения шахты «Алмазная» произошло обрушение части помещения. Под завалами оказались двое рабочих, которые от полученных травм скончались на месте ЧП. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шахта «Алмазная» расположена в Гуково. Она входила в группу компаний «Кингкоул», горняки которой в течение долгого периода времени пытались вернуть честно заработанные деньги. Некогда преуспевающее предприятие по добыче угля, которым можно было гордиться, закрылось в 2016 году.