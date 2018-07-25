Киев, 25 июля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. По данным сервиса Google-карты, на всех основных дорогах Киева 26 июля наблюдаются серьезные пробки.

AMY Терещенковская улица, Киев

Остановлено движение в центре города, на проспекте Победы, на Подоле, на Большой Житомирской, на Красноармейской (ныне Большая Васильковская), на улице Елены Телиги, Краснозвездном проспекте и Окружной дороге.

Отметим, что во второй половине дня в городе прошел сильный ливень, полностью затопивший некоторые улицы.