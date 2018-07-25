Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 25 июля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске семь предприятий на начало июля 2018 года имело долги перед своими работниками по зарплате. Из них четыре предприятия признаны банкротами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на чай

Производственный кооператив «Градиент», ООО «Ямал-Энергомонтаж плюс», ООО «АртелЪ», ООО «Стройдом», ЗАО «Сапфир-Пром», ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Трестстройэнерго» на начало июля 2018 года не выполнили финансовые обязательства перед 715 работниками.

Однако благодаря совместным действиям прокуратуры и мэрии Ноябрьска ООО «Спецмонтажстрой» выплатило более 45 млн рублей 324 работникам.

Проблема задержек зарплаты наблюдаются и в ямальском городе Лабытнанги. По сообщению пресс-службы прокуратуры ЯНАО от 25 июля 2018 года, там автотранспортное предприятие ООО «Стройгазпроект» с марта задолжало 12 млн рублей 123 работникам. После мер прокурорского реагирования к 23 июля частично погашены долги по зарплате на сумму 8,5 млн рублей.