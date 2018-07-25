Кострома, 25 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. В 2018 году на обновление детских садов Костромы будет потрачено 40 миллионов рублей, сообщает областное телевидение «Русь». Городские детсады готовятся к приему дошколят.

Константин Маковский. Дети (фрагмент)

Во всех дошкольных учреждениях был проведен косметический ремонт в игровых комнатах, спальнях и санузлах. В 25-м и 28-м детсадах обустроили эвакуационные выходы, в 8 детсадах ремонтные работы еще идут.

В областном телевидении отмечают, что «за счет инвентаризации площадей детсады смогут принять осенью на 225 малышей больше». В текущем году в детские сады пойдут более 17 тысяч детей.