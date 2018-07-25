Москва, 25 июля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Процесс разрушения западного мира уже начался, и президент США Дональд Трамп уловил этот тренд, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он завил 25 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Kremlin.ru По завершении совместной пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018 года, Хельсинки

«В США и вообще в западной прессе развернута мощнейшая кампания по поводу встречи президентов России и США, — отметил Шахназаров. — Похоже на истерику. После Второй мировой войны сложился мир, в котором было два полюса. СССР с союзниками и США с союзниками. Один полюс, как известно, ушёл. Но один полюс сам по себе не может существовать. Процесс саморазрушения начался. И с ним ничего не поделаешь, и, кстати, Трамп к этому не имеет отношения».

По словам режиссёра, президент США уловил этот тренд, с которым американская элита не может смириться. Кроме того, по мнению Шахназарова, Запад в настоящее время переживает аналог перестройки.

«Мы все знаем, чем заканчиваются перестройки, — добавил режиссёр. — Там (в западной прессе — прим. ИА REGNUM ) напрямую об этом говорится — западный мир переживает то же, что Восточная Европа в конце 1980-х».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в столице Финляндии прошли первые полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Когда эта встреча закончилась, в адрес главы Белого дома со стороны американских сенаторов и конгрессменов посыпались многочисленные гневные филиппики. Трампа обвинили в капитуляции, недостатке мужества, предательстве интересов США и прочих грехах.

В ответ на это президент США, заявил:

«Некоторые дураки говорили, почему я не встал там, не посмотрел ему (Владимиру Путину — прим. ИА REGNUM ) в лицо, не подошёл и не накричал на него? Я сказал, эти люди сумасшедшие? Я хочу заключить сделку, так нельзя делать».