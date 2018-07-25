Москва, 25 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Законопроект о новых правилах в отрасли виноделия и виноградарства в РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Jeff Kubina Вино

Речь идет о законопроекте, который Госдума ранее уже принимала в первом чтении, однако затем авторы инициативы приняли решение доработать инициативу и перевнести ее на рассмотрение депутатами.

Законопроект предлагает новые нормы регулирования для винодельческой отрасли. Такие изменения необходимы сегодня, так как существующих норм недостаточно и российская алкогольная продукция из российского винограда не конкурентоспособна на рынке.

Депутаты предлагают прописать в законе основные понятия, которые необходимы для существования отрасли. Так, например, под самим виноградарством понимается отрасль как самостоятельный предмет законодательства, и на него не распространяются нормы закона РФ о регулировании другой алкогольной продукции. Согласно законопроекту, в РФ необходимо вести реестр виноградных насаждений, а также проводить инвентаризацию виноградников и декларирование урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции.

Кроме того, крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям предлагается разрешить производство вин, в том числе и игристых, а также вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Они также получат возможность получать единую лицензию на розничную продажу такой продукции без необходимости получать дополнительную лицензию.

Кроме того, единую лицензию также предлагается выдавать крупным винопроизводителям — так, им не придется получать и лицензию на производство дистиллятов, и лицензию на производство коньяка. Это снизит издержки отрасли, уверены авторы законопроекта.

После повторного внесения законопроекта депутаты также прописали определения каждого из алкогольных напитков, производимых из российского винограда. Так, в законе появится определения бренди, винных напитков (в том числе фруктовых и газированных), игристого вина и коньяка.

Примечательно, что законопроект предлагает разные определения для «коньяка» и «российского коньяка». Так, под коньяком понимается спиртной напиток, произведенный из коньячных дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках или в контакте с древесиной дуба не менее трех лет и с содержанием этилового спирта не менее 40% объема готовой продукции.

При этом под российским коньяком авторы законопроекта предлагают считать спиртной напиток, изготовленный из коньячных дистиллятов, «полученных фракционной дистилляцией виноматериалов, произведенных из сортов винограда вида Vitis vinifera и (или) гибридов с сортами других видов рода Vitis, и выдержанных в дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба с удельной поверхностью не менее 400 см2/декалитр не менее 3 лет, с содержанием этилового спирта не менее 40% объема готовой продукции».