Ташкент, 25 июля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. В настоящее время журналисты в Узбекистане стали говорить правду, показывая проблемы в стране, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в фильме «Господин президент», опубликованном 24 июля на официальной странице главы государства в Facebook.

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«Роль журналистики очень большая при изменении мировоззрения и доведения правдивой информации до граждан», — добавил Мирзиёев.

Он напомнил, что для повышения профессионального уровня работников СМИ в Узбекистане был открыт университет журналистики.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Шавкат Мирзиёев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником и приветствовал создание в Узбекистане атмосферы гласности, объективного анализа и критики в публикациях и телепередачах.