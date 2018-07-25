Воронеж, 25 июля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов высказал опасения по поводу создания нового закона «О СМИ». По мнению главы совета, в существующих условиях он может стать законом о цензуре. Об этом он заявил на встрече с журналистами и представителями общественных организаций в Воронеже 25 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Михаила Федотова, перемены, произошедшие со времен принятия закона, действительно позволяют говорить о необходимости изменений в законодательстве. Однако в этом случае нужно говорить не о законе о СМИ, а о законе о медиакоммуникациях. В его основу должна лечь идея свободы массовых коммуникаций, что при современных реалиях проблематично.

«Это должен быть закон о свободе массовых коммуникаций, но при нынешней Государственной думе это будет не закон о свободе массовых коммуникаций, а о цензуре. Президент Путин в свое время назвал этот закон самым либеральным в Европе, пусть он таким и остается. Поэтому лучшее, что можно сделать с существующим законом о СМИ, — не трогать его», — сказал Михаил Федотов.

Напомним, что ранее идею разработать новый закон о СМИ предложил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Идею поддержали в Госдуме, а также в Союзе журналистов. По мнению автора идеи, закон, принятый в 1991 году, уже устарел.