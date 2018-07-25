Вашингтон, 25 июля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали в Хельсинки вопрос Украины, но так и не нашли пунктов, по которым смогли бы прийти к согласию, заявил 25 июля госсекретарь США Майк Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Это заявление было сделано в рамках интервью радиовещательной корпорации ABC и его стенограмму опубликовал Госдепартамент США.

«Они обсуждали Украину. Но их мнения не сошлись по большинству пунктов», — сказал Помпео.

Глава Госдепа сообщил, что президент США «твердо настаивал» на исполнении Минских соглашений, однако забыл пояснить, что Россия не является их стороной и не брала на себя никаких обязательств в рамках этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом продолжает заявлять, что кризис на Украине и гражданская война в этой стране происходят из-за того, что Россия не выполняет Минских соглашений.

Напомним, Россия является таким же гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а последовательное исполнение этого документа обязаны реализовывать его стороны — Украина и народные республики Донбасса.