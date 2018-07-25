Тюмень, 25 июля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. В Курганской области тревожная ситуация с заболеваемостью туберкулёзом. Число состоящих на диспансерном учёте в два раза больше, чем в среднем по России. Впервые заболевших туберкулёзом более, чем в других регионах Уральского федерального округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Пич Робинсон. Угасание (фото). 1858 год

Согласно статистическому сборнику Минздрава России, в 2017 году в стране число впервые выявленных больных туберкулёзом составило 48,3 случаев на 100 тыс. населения. Уральский федеральный округ по данному показателю не в лучших: 62,9 случая на 100 тыс. населения. Тревожные цифры по выявленному туберкулёзу показывает Курганская область — 85,5 случаев на 100 тыс. населения. В Свердловской области удельное число по выявлению данного заболевания — 72,7; Тюменская область — 72,4; Югра — 46; Ямал — 35; Челябинская область — 53,6.

Что касается туберкулёзников, состоящих на диспансерном учёте, то в России таковых 109,8 на 100 тыс. населения в среднем, в Уральском федеральном округе — 148,5.

Более всего учтённых туберкулёзников на Урале в Курганской области — 218,4 на 100 тыс. населения. Это в два раза более, чем по России. В Свердловской области таковых — 181,6 на 100 тыс. населения, в Тюменской — 145,9; в ХМАО — 97,4; в ЯНАО — 112,7; в Челябинской области — 121,3.