Санкт-Петербург, 25 июля, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Шестой по счету корабль противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит» заложен 25 июля на АО «Средне-Невский судостроительный завод» (входит в «ОСК»). Корабль будет носить имя «Пётр Ильичёв» в честь Героя Советского Союза, военного моряка Великой Отечественной войны.

Http://snsz.ru/ Морской тральщик

«В соответствии с контрактом в ноябре 2020 года корабль противоминной обороны проекта 12 700 «Пётр Ильичёв» должен быть передан заказчику», — сообщила пресс-служба судостроительного предприятия.

Проект 12 700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» для ВМФ России. Корабли этого проекта предназначены для борьбы с морскими минами в толще воды и на грунте, в том числе так называемыми «умными» минами.

Противоминные корабли проекта 12 700 имеют корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. У этого корпуса — высокая прочность, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин, более длительный срок службы, чем у корпуса из стали, а масса его значительно меньше.

«Пётр Ильичёв» стал шестым кораблём проекта 12 700, заложенным на «Средне-Невском судостроительном заводе». Головной корабль «Александр Обухов» был передан российскому ВМФ в 2016 году. «Александр Обухов» примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля.

В апреле 2018 года на воду был спущен второй корабль данной серии — тральщик «Иван Антонов», на флот он поступит в конце 2018 года.

В настоящее время на верфи в разной степени готовности находятся корабли «Георгий Курбатов», «Иван Антонов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев».

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Министерство обороны России рассчитывает получить девять тральщиков с корпусами из стеклопластика к 2027 году. Корабли проекта 12 700 должны существенно усилить потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.