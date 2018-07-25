Астана, 25 июля, 2018, 16:57 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2018 года доля иностранных автомобилей в структуре государственных закупок Казахстана снизилась с 12 до 8%, сообщает 25 июля издание InformBuro со ссылкой на председателя совета директоров «КазАвтоПрома» Олега Алфёрова.

(сс) AZIAAVTO Азия Авто — автосборочный завод в Казахстане

По его словам, в первом полугодии 2017 года государственные структуры Казахстана приобрели 375 иномарок, а в 2018 году — 92 автомобиля иностранного происхождения. Самый дорогой автомобиль — Land Cruiser 200, купило за 27 млн тенге (4,91 млн рублей) госпредприятие «Казахавтодор».

Напомним, за шесть месяцев 2018 года в Казахстане произвели 14 660 единиц автотранспортных средств. Сбыт автомобилей заводами Казахстана составил 12 851 автомобиль, что на 66,3% больше, чем годом ранее.