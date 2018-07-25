Киев, 25 июля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир заявил, что в министерстве знают о проблеме с задержками пенсионных выплат. При этом он сообщил, что большинство пенсионеров уже получили соцвыплаты за июль. Об этом Шамбир отметил 25 июля в эфире телеканала NewsONE.

Цитата из х/ф «Мастер и маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Ничего не вижу, ничего не слышу

«Выплата пенсий у нас идёт равномерно на протяжении месяца, т. е. каждый получит выплату в свою дату. У кого раньше дата, они уже получили (пенсию — ред.). Осталась буквально небольшая доля пенсионеров, которая не получила пенсии. Преимущественное большинство уже получило пенсии», — заверил Шамбир.

В свою очередь политический эксперт Василий Мокан допускает, что премьер-министр Владимир Гройсман знал о проблеме невыплат пенсий, говоря, что не располагает информацией о задержке соцвыплат.

«Всё возможно. Министр социальной политики Андрей Рева — это близкий соратник премьер-министра. Именно это министерство является одним из ключевых в работе правительства Гройсмана… Думаю, что коммуникация премьер-министра и министра есть. Трудно сказать, он сказал правду или неправду. Возможно, это была технология избегания от ответа», — сказал Мокан, комментируя ответ премьера Гройсмана на телефонный звонок в прямом эфире депутата, лидера фракции «Радикальная партия» Олега Ляшко.

Он также прогнозирует, что в ближайшее время все украинские пенсионеры получат пенсии.

«Причина техническая. В Пенсионном фонде об этом официально заявили. Думаю, что в ближайшие дни, часы эта проблема будет решена, и всё восстановится, как было раньше. Вчера я был очень удивлен, когда услышал, что премьер-министр не знал об этой проблеме, потому что это важная проблема в обществе. Для меня это свидетельствует не о том, что премьер-министр не вникает в проблемы государства, а о том, что отсутствует коммуникация между органами власти, между внутренними структурными органами. Это значит, что профильное министерство не сообщило о проблеме и тем более не дало быструю реакцию», — пояснил Мокан.

Напомним, 24 июля депутат Рады Ляшко в прямом эфире телеканала NewsONE позвонил премьер-министру Гройсману и сообщил ему о задержках с выплатой пенсий. В свою очередь Гройсман заявил, что «впервые слышит об этой проблеме».

«Проверю, у меня нет никакой информации. Возможно, на местных пенсионных задержка. Разберемся… Все будут честно получать пенсию», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Пенсионный фонд Украины официально прокомментировал ситуацию с задержкой выплат пенсий. В ПФУ признали отсутствие денег.

«Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса… Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме», — информировала пресс-служба ПФУ.