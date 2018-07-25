Алма-Ата, Казахстан, 25 июля, 2018, 16:33 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2018 года на дорогах Алма-Аты в ДТП пострадали 1 649 детей, из которых 71 погиб, сообщает 25 июля издание InformBuro со ссылкой на комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры Казахстана.

Знак «Дети»

За отчетный период по халатности родителей в ДТП пострадали 218 детей, по вине водителей — 407 детей. Почти во всех случаях халатности родителей дети пострадали из-за отсутствия детского удерживающего устройства в автомобиле.

Напомним, за шесть месяцев на дорогах Казахстана произошло 6 743 ДТП, в которых пострадало более 9,4 тыс. человек и погибло 783 человека. Наибольшее количество аварий произошло в Алма-Ате.

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