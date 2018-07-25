Москва, 25 июля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Москве 25 июля прошли крупные учения по эвакуации людей с канатной дороги в связи с её скорым запуском на Воробьевых Горах. Учебную спасательную операцию по сохранению жизни и здоровья людей провели специалисты МЧС России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учения по эвакуации людей с канатной дороги на Воробьевых горах

В учебной операции участвовали два катера МЧС и четыре пожарных машины с выдвижными лестницами. Операция оперативного реагирования на внештатную ситуацию проводилась со стороны набережной «Воробьевы Горы», станции «Лужники» и на приводной станции канатной дороги. Учебную спасательную операцию провели в рамках технического обеспечения в период прохождения экспертизы промышленной безопасности канатной дороги.

Напомним, запуск канатной дороги намечен на вторую половину 2018 года. Её пропускная способность составит более 1,5 тыс. человек в час. На маршруте длиной почти 700 метров расположены три станции: Косыгина (верхняя), Воробьевская и Лужники (нижняя).

Как сообщало ИА REGNUM, новый вид транспорта появится над Москвой-рекой и свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со стадионом «Лужники». Использовать ее смогут не только горнолыжники и сноубордисты, но и все желающие.

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