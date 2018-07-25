Ярославль, 25 июля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Заволжский суд Ярославля постановил продлить срок задержания заместителю начальника исправительной колонии № 1 Ивану Калашникову на 72 часа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде.

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25 июля в Ярославле выбирали меру пресечения для шести фигурантов дела о пытках в ярославской колонии №1.

Трое сотрудников колонии — Сергей Ефремов, Максим Яблоков и Сергей Драчев — признали свою причастность к преступлению и Заволжский районный суд Ярославля постановил поместить их под стражу на 2 месяца.

Позже такая же мера пресечения была избрана для не признавших свою причастность к пыткам Игорю Богданову и Алексею Бровкину. Заместителю начальника исправительной колонии №1 Ивану Калашникову суд продлил срок задержания на 72 часа, чтобы следствие представило более убедительные доказательства соучастия офицера в преступлении.