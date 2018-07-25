Симферополь, 25 июля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил сотрудникам ГИБДД ежедневно штрафовать подрядчика строительства развязки на Евпаторийской трассе возле аэропорта «Симферополь» ООО «Дорожно-транспортная строительная компания», чтобы стимулировать её быстрее завершить работу и не создавать пробки. Об этом руководитель региона заявил 25 июля на встрече с начальником крымского ГИБДД Анатолием Борисенко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Я прошу вас, никакой пощады, со всей «пролетарской ненавистью — каждый день, как только пробка возникла, как только регулировщика нет на месте — максимальный штраф. Спустите с него шкуру», — отметил глава РК.

Напомним, весной 2018 года власти Крыма назвали неприемлемыми проблемы для автомобильного движения из-за строительства развязок на выезде из Симферополя в сторону Евпатории. Однако с наступлением курортного сезона ситуацию исправить так и не удалось.