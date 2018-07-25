Бишкек, 25 июля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. С начала 2018 года в Киргизии утонули 80 человек, из них 10 — на озере Иссык-Куль. Об этом заявил и. о. начальника управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ министерства чрезвычайных ситуаций Рыспек Жолдошбаев.

В воде

По его словам, основными причинами, по которым происходят несчастные случаи на воде, являются купание в непредназначенных для этого водоемах во время аномальной жары и несоблюдение мер безопасности купающимися.

В свою очередь, заместитель директора республиканской детско-юношеской школы олимпийского резерва Ильвира Жогинавыразила мнение, что дети и взрослые тонут преимущественно из-за того, что не умеют плавать.

Она отметила, что живущим в Киргизии людям зачастую негде учиться плавать, поскольку все бассейны в республике принадлежат частным лицам и организациям, а потому являются платными. Между тем не у всех киргизстанцев финансовое положение позволяет отправить детей на плавание.

«Общеобразовательные школы, которые строятся, не предусматривают наличие спортивных комплексов с бассейном. Только единицы, которые есть в школах, работают. Несколько бассейнов в Бишкеке, находившиеся в упадке, восстановлены с помощью меценатов», — подытожила Жогина.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2017 году в водоемах Киргизии утонули 144 человека.

По информации МЧС Киргизии, лишь в 80 из 300 пансионатов и домов отдыха на Иссык-Куле есть квалифицированные спасатели.