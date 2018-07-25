Москва, 25 июля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. 23 июля родился Александр Николаевич Афанасьев (1826−1871 гг.), русский историк, исследователь фольклора.

Национальная Электронная Детская Библиотека Александр Николаевич Афанасьев (1826-1871)

Неужели нигде не найдётся человек — не специалист, а просто читатель, который тут же кинется в книжные хранилища, едва услышав названия статей, написанных полтора века назад Александром Афанасьевым: «Дедушка домовой», «Ведун и ведьма», «Колдовство на Руси в старину», «Заметки о загробной жизни по славянским преданиям»… Если станет интересно, можно замахнуться и на фундаментальное, итоговое сочинение историка, фольклориста и литературоведа — «Поэтические воззрения славян на природу». Что же касается главного наследства, клада, добытого из колодца времени, то этим богатством, даже не сознавая того, владеем мы все, потому что «сказки Афанасьева» вплелись в сознание России не меньше, чем стихи Пушкина.

Национальная Электронная Детская Библиотека Русские народные детские сказки / составил И. Феоктистов.- Санкт-Петербург : Издание М.М. Ледерле, 1895. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/31922#page/3/mode/2up

Александр Николаевич жил и работал в Петербурге и не ездил по далёким деревням, записывая сбивчивый лепет древних старушек. Он создал уникальное собрание отечественного фольклора усилием здравой мысли, вынес на свет то, что пребывало в небрежении. Значительная часть сказочных текстов была почерпнута в архивах; свои записи, сделанные в процессе работы над словарём, предоставил Владимир Иванович Даль; пригодились материалы других собирателей и отдельные немногочисленные наблюдения самого Афанасьева. Весь огромный материал нужно было осмыслить, обработать, классифицировать, структурировать — привести в порядок. И эта работа была сделана. Первые выпуски сказок (1855−1863 гг.) наполнялись ещё произвольно, просто по мере поступления текстов, но второе, настоящее издание (1863 года) представляло собой уже стройную систему с научным комментарием.

Национальная Электронная Детская Библиотека Сказки русского народа / Текст под редакцией В. А. Гатцука; Рисунки художника Н. А. Богатова.- Москва : тип. В. А. Гатцук, 1894.- 256 с. с рис. в тексте Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/34333#page/3/mode/2up

И в молодости, и позже Афанасьев интересовался самыми разными аспектами российской истории и литературы, активно сотрудничал с журналами «Современник», «Отечественные записки», но возрождением фольклора занимался всегда, до конца жизни. Это дело оказалось неспокойным и даже небезопасным. Например, сборник «Народные русские легенды» был запрещён обер-прокурором Синода и вышел в свет только после смерти составителя, в 1895 году в городе Берлине, а в России и вовсе только в 1914 году.

Национальная Электронная Детская Библиотека Сказки русского народа / Текст под редакцией В. А. Гатцука; Рисунки художника Н. А. Богатова.- Москва : тип. В. А. Гатцук, 1894.- 256 с. с рис. в тексте Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/34333#page/3/mode/2up

Даже к последней работе учёного у цензуры были всяческие претензии. Однако классическая теперь книга «Русские детские сказки», бережно собранная и обработанная Александром Николаевичем Афанасьевым, всё-таки появилась в 1870 году и стала корнем огромного дерева, которое плодоносит в нашей детской литературе по сей день.

Национальная Электронная Детская Библиотека Малороссийские сказки для детей / К. Лукашевич; с рисунками.- 2-е изд.- Москва : Издание т-ва И. Д. Сытина, 1906.- 198 с. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41147

В подборке НЭДБ представлены собранная Афанасьевым книга «Русские детские сказки» и другие издания сказок, вышедшие после 1870 года, в каждом из которых есть отсылка на сборник Афанасьева.

Национальная Электронная Детская Библиотека Мужик, медведь и лиса (по Афанасьеву): сказка для детей с шестью оригинальными раскрашенными картинками и черными рисунками- Москва : Книгоиздательство Торгового Дома Евдокия Коновалова и К, 1916. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/31793

Ирина Линкова, до 2011 года главный библиограф в отделе рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки