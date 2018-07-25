София, 25 июля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Правительство Болгарии больше не рассматривает внешнюю политику России в качестве угрозы для страны, следует из проекта доклада кабинета министров о состоянии национальной безопасности за 2017 год, который должен быть внесён на рассмотрение в Народное собрание.

Армия Болгарии

По сообщениям болгарских СМИ, в новом документе не содержится формулировок о том, что действия России «являются источником региональной нестабильности и угрожают цели создания единой, свободной и мирной Европы», как говорилось в аналогичном докладе болгарского правительства за 2016 год.

Не нашлось места для упоминания России и в разделе нового доклада, где говорится о «дисбалансе сил в Черноморском регионе» и кризисе на Украине. Косвенное упоминание России содержится лишь в заключении о том, что «в результате кризиса на Украине и милитаризации Крыма подготовка штабов и формирований была направлена на отработку приоритетных задач в сфере обороны».

Также в докладе констатируется «кризис доверия» в отношениях между Болгарией, Европейским союзом, США и Россией. Вместе с тем из документа следует, что официальная София больше не видит в осложнении отношений России с ЕС и НАТО угрозы для европейской безопасности.

Кроме этого, в докладе говорится, что, несмотря на сохранение санкционного режима, Болгарии следует избегать дальнейшего ухудшения отношений с Россией и стремиться к выстраиванию сбалансированных отношений с Москвой и со своими союзниками.

В документе затрагивается и тема возобновления строительства второй атомной электростанции в стране — АЭС «Белене». Отмечено, что ещё один срыв данного проекта будет представлять угрозу для Болгарии, так как это может привести к банкротству Национальной электрической компании (НЭК) и повлечь за собой дестабилизацию всего электроэнергетического сектора страны.

Напомним, в прошлогоднем докладе правительства Болгарии о состоянии национальной безопасности значительное место было уделено внешней политике Москвы. Правительство страны, в частности, обвинило Россию в «нарушении территориальной целостности независимых государств, ведении информационной войны и массовом использовании гибридных стратегий», а также создании «серьёзных вызовов выстроенной европейской архитектуре безопасности».

Следует отметить, что проводившиеся в тот же период социологические опросы показали, что 85% населения Болгарии не согласно с подобными формулировками и не видит в России угрозы для национальной безопасности республики.

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