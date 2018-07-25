Весь мир, 27 ноября, 2009, 14:35 — ИА Регнум. Спортивный директор " Спартака " Дмитрий Попов опроверг сообщения о том, что полузащитник Рафаэл Кариока перейдет в бразильский клуб "Васку да Гама".

"У Рафаэла Кариоки продолжает действовать долгосрочный контракт, и на сегодняшний день он остается игроком "Спартака", - сказал Попов "Спорт-Экспрессу". - Как неоднократно подчеркивал генеральный директор клуба Валерий Карпин , если мы получим официальное предложение по любому футболисту, оно будет рассмотрено, но по Кариоке к нам пока никто не обращался".

Отметим, что ранее сразу несколько бразильских интернет-изданий сообщили о том, что "Спартак" согласился отдать в аренду 20-летнего Кариоку. В чемпионате России-2009 Кариока провел 23 матча.