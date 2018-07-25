Санкт-Петербург, 25 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Огромная сумма в рублях, долларах и евро изъята в Петербурге у одной из подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила 25 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Кругленькая сумма

Обнаружение этих денег стало результатом совместной операции сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регионального управления ФСБ.

«В ходе обысков в офисных помещениях и по месту проживания одной из подозреваемых, жительницы города Санкт-Петербург, обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме 417 миллионов рублей, 48 тысяч долларов США и 60 тысяч евро», — уточнила Ирина Волк.

Подозреваемая женщина отправлена под домашний арест, продолжается работа по выяснению обстоятельств ее криминальной деятельности и выявлению возможных соучастников.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление петербургского Главка полиции по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере или совершенная организованной группой). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру на улице Гастелло в ходе расследования уголовного дела о теневом обналичивании денег. Во время обыска силовики открыли холодильник и из него выпали пачки денег. Всего в квартире изъяли полмиллиарда рублей.