Тверь, 25 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Госпрограмма по развитию промышленности должна обеспечивать системную поддержку всего промышленного комплекса Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя в ходе заседания правительства региона 25 июля. Основной темой стали итоги реализации государственной программы региона по развитию промышленного производства в 2017 году и в первом полугодии 2018-го, а также перспективы отрасли, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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«В майском указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина определены национальные цели и стратегические задачи нашей страны на ближайшие шесть лет. Развитию промышленности уделено особое внимание. В обрабатывающей промышленности должен быть создан высокопроизводительный, экспортно ориентированный кластер, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный квалифицированными кадрами», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона отдельно подчеркнул: госпрограмма по развитию промышленности должна обеспечивать системную поддержку всего промышленного комплекса Тверской области. В числе приоритетных направлений губернатор назвал, прежде всего, производство стройматериалов и деревообработку, фармацевтической и медицинской продукции, продовольствия, переработку сельхозпродукции. Игорь Руденя также подчеркнул, что нужно повышать уровень участия региона в федеральных программах Минпромторга России.

«Главная задача, которую необходимо решить, — это обеспечение поддержки наших предприятий в продвижении и сбыте продукции», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также поручил внести в число показателей госпрограммы динамику снижения доли трудовых мигрантов в промышленном секторе. Приоритетными направлениями обозначены повышение конкурентоспособности продукции тверских производителей, модернизация производств и внедрение современных технологий, развитие системы предоставления льготных займов Фондом развития промышленности Тверской области, профориентационная работа и внедрение кластерного подхода в профобразовании.

Работа по развитию промышленности региона будет проводиться в три этапа: в 2018—2019 годах планируется стабилизировать работу и повысить устойчивость промышленного комплекса региона, в 2020—2021 — усилить технологическое развитие производств, в 2022—2023 годы — выйти на устойчивое развитие отраслей. К 2023 году индекс промпроизводства должен составлять 103%, объём отгрузки продукции обрабатывающих производств — 421,1 млрд рублей (рост на 7% ежегодно), инвестиции — 117,4 млрд рублей, создание 14,6 тыс. новых рабочих мест, трудоустройство 70% молодых специалистов на промышленные предприятия по окончании учёбы.

Отметим, что согласно данным статистики, в 2017 году индекс промпроизводства составил 100,2%, а за шесть месяцев 2018 года — 109,5%: по этому показателю тверская область сегодня на третьем месте в Центральном федеральном округе. Субсидии из федерального бюджета в 2017 году составили 119,5 млн рублей — их получили три тверских предприятия. С начала 2018 года объем господдержки уже составил 88,7 млн рублей. Кроме того, с 2017 года в Тверской области работает региональный Фонд развития промышленности, который даёт возможность предприятиям области получать льготные займы по ставке до 5% годовых на реализацию инвестпроектов по выпуску высокотехнологичной продукции.

Целевые показатели госпрограммы Тверской области по развитию промышленного производства на 2018 год — обеспечить индекс промышленного производства на уровне 103,8%, рост объёмов отгрузки обрабатывающих производств до 115,5%, создание 2300 новых рабочих мест. Планируется привлечь 700 млн рублей инвестиций в модернизацию предприятий, увеличить объёмы отгрузки импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции на 10%. Долю молодых специалистов, которые трудоустроятся на предприятия после профессионального обучения, предполагается довести до 55%.