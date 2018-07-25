Ярославль, 25 июля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. По делу о пытках в ярославской колонии №1 арестован пятый фигурант. Такое решение принял в среду, 25 июля, Заволжский суд Ярославля. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Elvert Barnes Арестованный

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу (замдежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игоря Б.) на два месяца, до 22 сентября включительно», — говорится в решении судьи.

Напомним, ранее по данному делу были арестованы трое подозреваемых, еще одному продлили срок задержания на 72 часа.

Читайте также: В Ярославле отстранены от работы 17 сотрудников колонии

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 г. в СМИ попала видеозапись с издевательствами над заключенным ярославской колонии №1, которая была сделана в июне 2017 г. Следственные органы, которые заинтересовались инцидентом, возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

Читайте также: Заключенных ярославской колонии убеждают отказаться от показаний — адвокат