Пекин, 25 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН прошла открытая дискуссия по ситуации на Среднем Востоке, в ходе которой постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй заявил, что принцип «два государства для двух народов» является основным способом урегулирования палестино-израильского конфликта для всех членов международного сообщества, сообщает 25 июля Синьхуа.

Чарльз Хант. Миротворец

Специальный координатор ООН Николай Младенов проинформировал участников дискуссии о серьезном обострении ситуации в последний месяц; по его словам, интенсивность противостояния достигла уровня 2014 года, когда оно было беспрецедентным.

Выразив глубокую обеспокоенность столкновениями, которые привели к многочисленным жертвам, дипломат от имени КНР призвал заинтересованные стороны избежать эскалации конфликта и в своих действиях руководствоваться интересами безопасности жителей региона и их мирного сосуществования друг с другом. Дипломат особо отметил необходимости неукоснительного выполнения всеми сторонами конфликта резолюции СБ ООН № 2334 во всех ее пунктах, включая прекращение строительства поселений на оккупированных территориях и актов насилия против мирных жителей.

«Китай решительно выступает за создание независимого и обладающего полным суверенитетом государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и его полноценную интеграцию в мировое сообщество», — отметил дипломат, подчеркнув, что КНР намерена укрепить взаимодействие со странами региона в защите мира, стабильности, общего развития и создания сообщества с единой судьбой для всего человечества.