Севастополь, 25 июля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Законодательное собрание Севастополя изменило закон «О статусе депутата», утвердив для парламентариев порядок компенсации проезда и проживания в командировках. Решение было принято 24 июля, сообщила председатель комитета по экономике Татьяна Лобач. По её словам, изменения приняты для устранения пробелов в региональном законодательстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Право принимать участие в мероприятиях, которые организовывают федеральные власти и власти других регионов, ранее было декларативным, а теперь станет реальным. Проект закрепляет порядок направления депутата, не осуществляющего деятельность на постоянной профессиональной основе, а также порядок возмещения расходов, связанных с проездом и проживанием», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года во время принятия бюджета Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов под давлением правительства города содержание аппарата парламента и КСП было сокращено на 30%, после чего шесть депутатов в знак протеста отказались от своих зарплат. 10 июля 2018 года местный парламент направил в КСП 9,5 млн рублей допфинансирования, а на обеспечение работы аппарата Заксобрания — 7,7 млн рублей.

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