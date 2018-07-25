Москва, 25 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Цены на бензин в РФ продолжат расти до тех пор, пока не приведут к падению спроса на этот товар, считает профессор кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Людмила Дуканич. Об этом она 25 июля заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Госдума РФ приняла в третьем и итоговом чтении закон, предполагающий разморозку акцизов на бензин с 2021 года.

Ричард Уэстолл. Дамоклов меч. 1812

«Повышение стоимости бензина связано с увеличением НДС и индексацией ставки на подакцизные товары, — отметила Дуканич. — Тренд повышения акцизов в составе цены заложен налоговым кодексом. Дело в том, что в нём на три года утверждаются ставки акцизов, но и они всё время с повышением».

Есть, по словам экономиста, и другие факторы, влияющие на удорожание бензина. В их числе цены на нефть на внешнем и внутреннем рынках, а также политика нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.

«Эта политика известна: все хотят большую рентабельность, а соответственно, поднимать цены им нравится, — сказала Дуканич. — Стало быть, повышать они их будут до тех пор, пока не наткнутся на снижение спроса из-за падающих доходов».

Экономист подчеркнула, что, поскольку бензин связан с логистикой, его удорожание скажется и на цене всех товаров и услуг.

«В такие периоды развития экономики, когда ставится задача повышения ВВП, как правило, рекомендуется сдерживать налоги, чтобы не повышались цены и чтобы стимулировать и спрос, и предложение», — добавила Дуканич.

Напомним, как сообщало 11 июля ИА REGNUM, средний чек жителя России снижается уже третий месяц подряд. Траты в магазинах в июне уменьшились на 1,5% по сравнению с тратами в мае. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир». По сравнению с июнем 2017 года этот показатель сократился на 1,9%.