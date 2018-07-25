Москва, 25 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Российское государство расписывается в своём бессилии, считает соучредитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев. Об этом он заявил 25 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу главы ФССП РФ Дмитрия Аристова не выдавать водительские права должникам-алиментщикам.

Эмблема Федеральной службы судебных приставов РФ

«Когда мы говорим о хороших образцах работы (с должниками — прим. ИА REGNUM ) за границей, вы посмотрите, как там работают судебные приставы», — призвал Канаев.

Кроме того, он возразил члену общественного совета при ФССП РФ Алексею Кравцову, который ранее, аргументируя обоснованность предложенных руководством этого ведомства мер, указал на загруженность приставов и на то, что их штат в 2017 году уменьшили на 10%.

«А если вас (Федеральную службу судебных приставов — прим. ИА REGNUM ) сократят еще на 50%, значит, всех надо будет сажать в тюрьму? — поинтересовался Канаев. — А что касается самих водительских удостоверений, это социальная услуга».

Развивая эту мысль, Канаев отметил, что лишение водительских прав имело бы смысл, если бы водитель не заплатил транспортный налог или был виновником ДТП.

«Если человек не платит алименты, совершенствуйте судебную систему и институт семьи, — призвал Канаев. — У судебных приставов есть рычаги, но они просто не хотят работать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на настоящее время более 830 тыс. должников-алиментщиков временно лишились права выезжать за границу. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере было взыскано свыше 240 млн рублей.

Кроме того, как рассказал Аристов, в разработке находится законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников. В будущем им могут отказать в регистрации транспортного средства, а работодателей обяжут уведомлять приставов о приёме должника на работу.