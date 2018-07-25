Москва, 25 июля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Новый глава МЧС России Евгений Зиничев побывал сегодня, 25 июля, в Забайкальском крае, где лично оценил проблемы, вызванные обширным наводнением, и пообщался с руководством региона, а также с пострадавшими. Судя по информации, опубликованной на региональном сайте ГУ МЧС, каких-то жёстких выводов с его стороны не последовало.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Новый глава МЧС России Евгений Зиничев побывал в Забайкальском крае

«Пока чрезвычайная ситуация не завершилась, выводы делать рано. Но по тому, что я вижу, что мне докладывают, в целом МЧС России отработало хорошо», — заявил главный российский спасатель.

По словам Евгения Зиничева, «оповещение было на должном уровне, хотя, я знаю, были замечания».

Напомним, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля после месяца проливных дождей. Но даже после того, как спасатели отреагировали на значительные подтопления в Шилкинском районе, пострадавшие жители Читы, пережившие одну из самых страшных ночей с 9 на 10 июля, отмечали, что не получали извещений о возможном стихийном бедствии и не сумели к нему подготовиться. Режим ЧС в крае ввели только 9 июля. Но и по прошествии более двух недель компенсации за частично или полностью утраченное имущество получили лишь десятки из тысяч пострадавших.

Известно, что министр вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором региона Натальей Ждановой совершил облет пострадавших от паводка территорий и пообщался с жителями Ингадинского района Читы, которых в первую очередь волновали вопросы выплаты компенсаций и оценки причиненного ущерба. В ходе этого разговора Евгений Зиничев отметил, что там, где есть возможность, надо делать стационарные дамбы.

Между тем в ГУ МЧС по Забайкальскому краю извещают, что в ходе восстановительных работ расчищено и восстановлено более 30 километров размытых дорог, восстановлен проезд по трём мостам, отсыпано более четырёх километров защитных дамб. Если учесть, что в крае наводнением повреждено 135 километров дорог регионального значения и 43 моста, то становится понятно, что такими темпами региону ещё долго придётся восстанавливать порушенную стихией инфраструктуру.