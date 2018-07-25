Киев, 25 июля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Правительство и Национальный банк Украины (НБУ) сознательно снижают гривну, заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, сообщает 25 июля УНИАН.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пригнули к земле

По его словам, искусственная девальвация гривны — цель украинского правительства и НБУ. Причина — государственный бюджет, который составлен исходя из того, что к концу 2018 года курс гривны к доллару составит 30,1 гривны за доллар. Соответственно, правительство не намерено повышать гривну, так как это спутает все планы.

Ускоренную девальвацию гривны власти начнут в период отпусков, считает Новак.

Напомним, ранее НБУ заявил, что инфляция в 2018 году может не войти в целевой диапазон, превысив его.