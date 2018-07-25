Ярославль, 25 июля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. 31 июля во Владимире откроют офис Паспортного стола Золотого кольца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НОТ «Золотое кольцо» Паспортный стол Золотого кольца в Ярославле

Владимирский филиал Паспортного стола Золотого кольца откроют рядом с одним из туристических объектов города — с колесом обозрения «Небо 33».

Отрытие нашего филиала в таком крупном туристическом городе как Владимир позволит большему числу людей получить паспорт туриста Золотого кольца. В ближайшей перспективе — открытие офиса в Костроме. Мы так же прорабатываем планы создания филиалов в ярославских городах туристического маршрута — Ростове и Переславле», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

В торжественном открытии офиса примут участие жители и гости города Владимира, туроператоры и отельеры Владимирской области, представители органов власти, Союза городов Золотого кольца.