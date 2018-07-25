Белгород, 25 июля, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В Белгороде депутаты горсовета на сессии 24 июля назначили дату проведения конкурса по выбору главы администрации города. Как сообщила пресс-служба мэрии, в сентябре 2018 года истекают полномочия текущего созыва горсовета, а контракт главы администрации заключается на срок полномочий представительного органа муниципального образования.

Beladm.ru Здание администрации Белгорода

Конкурс на замещение должности мэра Белгорода пройдет 12 сентября. Уже сформирован состав конкурсной комиссии.

Представителями горсовета в комиссии назначены президент Белгородского Государственного технического университета имени В. Г. Шухова Анатолий Гридчин, депутат горсовета Михаил Бажинов и заместитель председателя Союза журналистов Белгородской области Вероника Смирнова. Вторая половина комиссии была выдвинута главой региона Евгением Савченко. Со стороны облправительства в комиссию войдут первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики области Станислав Лисютин, заместитель начальника регионального департамента внутренней и кадровой политики Нина Иванова и депутат облдумы Юрий Селиверстов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, шестой созыв Белгородского городского совета будет избран в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.