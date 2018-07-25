Лос-Анджелес, США, 25 июля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Режиссёр Райан Джонсон удалил более 22 тыс. записей своего аккаунта в Twitter после того, как стало известно, что Джеймс Ганн был уволен с должности режиссёра третьей части фильма «Стражи Галактики» из-за публикаций десятилетней давности. Об этом 24 июля сообщил портал Screen Rant.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Заметание улик

Издание отмечает, что инцидент с Ганном крайне удивил не только многих пользователей сети, но и актёров. В частности, Дэйв Батиста, исполнивший в «Стражах галактики» роль Дракса заявил — режиссёр стал жертвой атаки «кибернацистов» и вся ситуация создала опасный прецедент. В итоге некоторые коллеги Ганна, в том числе Райан Джонсон, вынуждены были принять меры предосторожности.

Читайте также: В Сенате США привали возбудить дело против уволенного режиссёра Disney

Изменения, произошедшие на аккаунте режиссёра, заметил владелец YouTube-канала John talks Star Wars. Он сообщил, что число его твитов сократилось с 22,3 тыс. до 1,126 тыс.

Напомним, Райан Джонсон известен зрителям по своей работе над фильмами «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Петля времени». Ожидается, что он будет снимать первый эпизод новой безымянной трилогии «Звёздных войн».