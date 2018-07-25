Екатеринбург, 25 июля, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пятеро кандидатов на пост главы города пока не допущены к конкурсу. Такое решение было принято 25 июля на заседании конкурсной комиссии.

Desmond Kavanagh Путь закрыт

Не допущенным до конкурса кандидатам необходимо донести недостающие бумаги. После этого им дадут возможность принять участие в собеседовании.

Пока на конкурс допущены 17 кандидатов.

Напомним, главу города депутаты гордумы изберут в сентябре. Конкурсная комиссия представит на их суд не менее двух кандидатов.

Саму думу, кстати, тоже предстоит избрать. Выборы назначены на 9 сентября. Новый состав думы и примет решение о том, кому быть мэром.