Чита, 25 июля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Забайкалью срочно требуются деньги на восстановление 135 километров дорог и 43 мостов, разрушенных наводнением. Но, по словам министра территориального развития края Виктора Паздникова, которого с заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям цитирует ИА «Чита.ру», в бюджете региона на эти цели можно выделить только 112 миллионов рублей, тогда как предварительный ущерб оценивается в 840 миллионов рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Очевидно, что без помощи федерального центра краю не обойтись, к тому же с сегодняшнего дня, 25 июля, реки снова пошли в рост из-за проливных дождей, возобновившихся с 21 июля.

Виктор Паздников уточнил, что в настоящее время проезд обеспечен лишь по 80% пострадавших дорог. И по сей день отрезанными от внешнего мира остаются два села — Алия и Шара-Горохон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля, после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили 60 населённых пунктов. Пострадавшими стали более шести тысяч человек. В регионе объявлен режим ЧС.