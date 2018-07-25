Киев, 25 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Граждане Украины владеют более 890 тыс. единиц легального оружия по данным официальной статистики, сообщает 25 июля УНИАН.

Цитата из м/ф Незнайка на Луне. реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Торговец оружием

Как заявил глава наблюдательного совета «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин, ежегодно украинские граждане покупают от 70 до 100 тыс. единиц оружия. При этом реальное количество оружия не совпадает с официальным: по мнению Учайкина, на руках у населениях может находиться до 5 млн единиц оружия.

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Напомним, из-за гражданской войны в Донбассе поток нелегального оружия на Украине увеличился. По мнению экспертов, из зоны ведения боевых действий на Украину ежедневно вывозят до 1 тыс. единиц нелегального оружия.