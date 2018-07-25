Севастополь, 25 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Напряжённые отношения между Заксобранием и правительством Севастополя — это не так плохо, как кажется на первый взгляд, поскольку в спорах рождается истина. Такое мнение 25 июля журналистам выразил депутат городского Заксобрания Иван Кусов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Вообще-то структура органов власти представляет собой систему издержек и противовесов. Власти друг друга стимулируют к лучшей работе таким образом. Если посмотреть мировую практику, всегда есть споры, дискуссии. Согласия и идиллии практически нигде нет», — отметил депутат, подчеркнув, что без парламента правительству города работать не удастся, как бы и кто этого не хотел.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля губернатор Севастополя намекнул на досрочный роспуск Заксобрания, назвав парламент города «неэффективным и манипулятивным органом». По его словам, деструктивные взаимоотношения городского правительства и Заксобрания добавляют сложностей при реализации программы социально-экономического развития.

По теме: Губернатор Севастополя намекнул на досрочный роспуск Заксобрания