Чебоксары, 25 июля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Чувашии подводят итоги работы в I полугодии. Особый интерес в этом году представляют данные по выявлению коррупционных проявлений. Цифры впечатляют: по линии следственного управления СКР число дел о коррупции выросло вдвое и достигло 165, прокуратурой выявлено свыше 1700 нарушений законодательства о противодействии коррупции, что почти на треть больше аналогичного периода прошлого года, а пресечено 229 преступлений, что на 66% больше. В надзорном ведомстве констатируют, что «большинство совершаемых преступлений являются высоколатентными», так как «степень скрытности, степень изворотливости, с которой совершаются коррупционные преступления, гораздо выше», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Змеиная изворотливость

Сегодня, 25 июля, в День сотрудника органов следствия, итоги работы за первое полугодие подвело следственное управление СКР по Чувашии. «Приоритетным направлением деятельности» ведомства остаётся работа по противодействию коррупции, которая «строится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными органами». В I полугодии следователями СУ СКР возбуждено 165 уголовных дел о коррупции, что вдвое больше аналогичного прошлогоднего периода — тогда таких дело было 84. Число направленных в суд дел выросло с 20 до 48, эпизодов преступлений — с 46 до 127, число лиц, чья причастность к преступлениям установлена следствием, — с 22 до 51.

В ведомстве отмечают, что чаще всего возбуждались дела по фактам получения взятки (64 дела), дачи взятки (37 дел), присвоения или растраты с использованием служебного положения (24 дела), служебного подлога (17 дел), мошенничества (в том числе при получении выплат), совершенное с использованием служебного положения (11 дел).

Установленный следователями ущерб от коррупции оценивается на 8 млн рублей, принятыми мерами удалось возместить свыше 1,4 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения возможности арестовано имущество обвиняемых на сумму 31,5 млн рублей.

Ранее предварительные итоги работы по противодействию коррупции подвели в прокуратуре Чувашии. Напомним, с приходом нового прокурора Чувашии Василия Пословского региональное МВД получило представление с требованием активизировать работу по выявлению коррупционных преступлений.

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По итогам I полугодия 2018 года начальник отдела прокуратуры республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Денис Васильев сообщил на брифинге, что «результативность работы повысилась». По его словам, в I полугодии выявлено свыше 1700 нарушений законодательства о противодействии коррупции, что почти на 30% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Для устранения данных нарушений привнесено 384 протеста на правовые акты, в суд направлено 21 исковое заявление, в том числе о взыскании ущерба. Внесено 713 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 411 лиц, к административной — 49 должностных лиц. В следственные органы направлено более 20 материалов проверок для решения вопроса об уголовном преследовании, на основании которых возбуждено 16 дел, остальные находятся на рассмотрении.

«Принятыми мерами удалось добиться активизации работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. В первую очередь надзор за оперативной деятельностью», — сообщили в прокуратуре Чувашии.

По информации ведомства, за указанный период в адрес органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, внесено 19 представлений, 95 требований об устранении нарушений федерального законодательства, принесено 18 протестов на решения о прекращении оперативных материалов. Пресечено 229 преступлений коррупционной направленности, что на 66% больше чем в январе-июне 2017 года. В том числе «повысилась эффективность» борьбы со взяточничеством: количество преступлений, связанных с получением взятки, увеличилась с 5 до 15, посредничеством в получении взятки — с 1 до 3, с дачей взятки — с 5 до 6.

«Пожалуй, взяточничество — наиболее латентная форма коррупционных преступлений. И наиболее сложная в выявлении», — говорит Денис Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин заявил, что в республике средний размер взятки вырос в 12 раз, составив 93 тыс. рублей.

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Напомним, одним из резонансных дел является дело в отношении бывшего директора гимназии №4 в Чебоксарах. Следствие считает, что с марта по сентябрь 2017 года она получила от 3 тыс. до 60 тыс. рублей взятки от 20 горожан «за приём их детей» в гимназию. Общий размер взяток, по данным следствия, превысил 420 тыс. рублей. Деньги передавались лично, через посредника или зачислялись на банковскую карточку. Также перед судом предстанет обвиняемый в получении взятки бывший исполняющий обязанности начальника отдела — главного инспектора труда Государственной инспекции труда в республике.

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На основании материалов прокурорской проверки под уголовное преследование попала бывший глава Чебоксар Ирина Клементьева. В настоящее время продолжаются проверки в связи с выявленными конфликтами интересов в администрации Чебоксар.

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Говоря о работе по противодействию коррупции, в прокуратуре отмечают, что наибольшее число нарушений совершаются государственными и муниципальными служащими.

«Большинство совершаемых преступлений являются высоколатентными. То есть у всех служащих на виду примеры за совершения преступлений, в результате которых должностные лица привлекаются к уголовной ответственности и увольняются. Поэтому сейчас степень скрытности, степень изворотливости, с которой совершаются коррупционные преступления, гораздо выше. И правоохранительные органы тратят очень серьёзные усилия, временные и материальные ресурсы, чтобы задокументировать такие преступления», — сказал Денис Васильев.